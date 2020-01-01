Poznaj tokenomikę dForce USD (USX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dForce USD (USX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika dForce USD (USX) Odkryj kluczowe informacje o dForce USD (USX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dForce USD (USX) Synthetic Stablecoin Oficjalna strona internetowa: https://dforce.network/ Tokenomika i analiza cenowa dForce USD (USX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dForce USD (USX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.33M Całkowita podaż: $ 134.57M Podaż w obiegu: $ 15.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.46M Historyczne maksimum: $ 2.71 Historyczne minimum: $ 0.331253 Aktualna cena: $ 0.99174 Tokenomika dForce USD (USX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dForce USD (USX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSX tokenomikę, poznaj cenę tokena USXna żywo! Prognoza ceny USX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USX? Nasza strona z prognozami cen USX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.