Odkryj kluczowe informacje o DexKit (KIT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o DexKit (KIT)

DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions.

Oficjalna strona internetowa:
https://dexkit.com/

Tokenomika i analiza cenowa DexKit (KIT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DexKit (KIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 4.04M
Całkowita podaż:
$ 10.00M
Podaż w obiegu:
$ 10.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 4.04M
Historyczne maksimum:
$ 9.79
Historyczne minimum:
$ 0.153656
Aktualna cena:
$ 0.403286
Tokenomika DexKit (KIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki DexKit (KIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów KIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszKIT tokenomikę, poznaj cenę tokena KITna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.