Informacje o DexKit (KIT) DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions. DexKit (KIT) is the next generation DEX. It uses technology based on ZRX protocol, Uniswap and Kyber, among others, to create an advanced trading, swapping, atomic swap, market making and decentralized erc20 and erc721 whitelabel solutions. Oficjalna strona internetowa: https://dexkit.com/ Tokenomika i analiza cenowa DexKit (KIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DexKit (KIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.04M $ 4.04M $ 4.04M Historyczne maksimum: $ 9.79 $ 9.79 $ 9.79 Historyczne minimum: $ 0.153656 $ 0.153656 $ 0.153656 Aktualna cena: $ 0.403286 $ 0.403286 $ 0.403286 Dowiedz się więcej o cenie DexKit (KIT) Tokenomika DexKit (KIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DexKit (KIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIT tokenomikę, poznaj cenę tokena KITna żywo! Prognoza ceny KIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIT? Nasza strona z prognozami cen KIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.