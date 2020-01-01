Poznaj tokenomikę Dexalot (ALOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dexalot (ALOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ALOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dexalot (ALOT) Dexalot is a decentralized exchange that brings the look and feel of traditional centralized exchanges without compromising on decentralization and transparency. Dexalot implements an on-chain central limit order book for its trade pairs on the Avalanche platform. Dexalot allows for users to trade ERC20 tokens supported on the C-Chain against the blockchain native currency AVAX or against other supported ERC20 tokens. Oficjalna strona internetowa: https://dexalot.com/ Tokenomika i analiza cenowa Dexalot (ALOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dexalot (ALOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.24M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 58.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.49M Historyczne maksimum: $ 2.8 Historyczne minimum: $ 0.080024 Aktualna cena: $ 0.174888 Dowiedz się więcej o cenie Dexalot (ALOT) Tokenomika Dexalot (ALOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dexalot (ALOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ALOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ALOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszALOT tokenomikę, poznaj cenę tokena ALOTna żywo! Prognoza ceny ALOT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ALOT? Nasza strona z prognozami cen ALOT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ALOT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.