Informacje o Dero (DERO) DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: - Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Human-readable addresses (usernames)
Efficient and decentralized proof-of-work mining
Instant coin and token balance syncing
Native token transfers via wallet
Support for both public and private token smart contracts
Web socket support for connectivity with decentralized applications
Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)
Blockchain pruning (light nodes)
Fixed supply with halving Oficjalna strona internetowa: https://dero.io/ Biała księga: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md Tokenomika i analiza cenowa Dero (DERO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dero (DERO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.33M Całkowita podaż: $ 18.40M Podaż w obiegu: $ 12.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.74M Historyczne maksimum: $ 27.29 Historyczne minimum: $ 0.24505 Aktualna cena: $ 0.420771 Tokenomika Dero (DERO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dero (DERO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DERO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DERO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.