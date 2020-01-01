Poznaj tokenomikę DerivaDAO (DDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DerivaDAO (DDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DerivaDAO (DDX) Odkryj kluczowe informacje o DerivaDAO (DDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DerivaDAO (DDX) Discover the future of trading with DerivaDEX, a community-governed derivatives exchange that unites performance and autonomy. Oficjalna strona internetowa: https://derivadex.com/ Tokenomika i analiza cenowa DerivaDAO (DDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DerivaDAO (DDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.55M Całkowita podaż: $ 53.24M Podaż w obiegu: $ 53.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.55M Historyczne maksimum: $ 15.28 Historyczne minimum: $ 0.01007713 Aktualna cena: $ 0.104321 Tokenomika DerivaDAO (DDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DerivaDAO (DDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.