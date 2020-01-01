Poznaj tokenomikę DePlan (DPLN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPLN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DePlan (DPLN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPLN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DePlan (DPLN) / Tokenomika / Tokenomika DePlan (DPLN) Odkryj kluczowe informacje o DePlan (DPLN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DePlan (DPLN) DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions. Oficjalna strona internetowa: https://deplan.xyz Biała księga: https://deplan.xyz/whitepaper Kup DPLN teraz! Tokenomika i analiza cenowa DePlan (DPLN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DePlan (DPLN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 48.44K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 5.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 868.93K Historyczne maksimum: $ 2.13 Historyczne minimum: $ 0.00867304 Aktualna cena: $ 0.0086708 Dowiedz się więcej o cenie DePlan (DPLN) Tokenomika DePlan (DPLN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DePlan (DPLN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DPLN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPLN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDPLN tokenomikę, poznaj cenę tokena DPLNna żywo! Prognoza ceny DPLN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DPLN? Nasza strona z prognozami cen DPLN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DPLN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.