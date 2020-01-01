Poznaj tokenomikę Dent (DENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dent (DENT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DENT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dent (DENT) / Tokenomika / Tokenomika Dent (DENT) Odkryj kluczowe informacje o Dent (DENT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dent (DENT) Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Our vision is to create a global exchange using Ethereum blockchain, where everyone on this planet has the opportunity to buy and sell mobile bandwidth in any country just like you buy foreign currencies on FOREX. Oficjalna strona internetowa: https://www.dentwireless.com/ Biała księga: https://www.dentcoin.com/whitepaper Kup DENT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dent (DENT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dent (DENT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 62.02M $ 62.02M $ 62.02M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 95.65B $ 95.65B $ 95.65B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 64.84M $ 64.84M $ 64.84M Historyczne maksimum: $ 0.1006 $ 0.1006 $ 0.1006 Historyczne minimum: $ 0.00007065 $ 0.00007065 $ 0.00007065 Aktualna cena: $ 0.00065026 $ 0.00065026 $ 0.00065026 Dowiedz się więcej o cenie Dent (DENT) Tokenomika Dent (DENT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dent (DENT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DENT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DENT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDENT tokenomikę, poznaj cenę tokena DENTna żywo! Prognoza ceny DENT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DENT? Nasza strona z prognozami cen DENT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DENT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.