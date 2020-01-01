Poznaj tokenomikę DeltaPrime (PRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DeltaPrime (PRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DeltaPrime (PRIME) / Tokenomika / Tokenomika DeltaPrime (PRIME) Odkryj kluczowe informacje o DeltaPrime (PRIME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DeltaPrime (PRIME) DeltaPrime is a trustless borrowing platform that allows for undercollateralized loans. Borrowers can invest their borrowed funds, together with their full collateral, in a multitude of DeFi protocols. DeltaPrime is cross-margin, meaning that borrowers can design their own personal leveraged yield farming strategies. This can consist of various position and tokens, allowing borrowers to design their own Risk/Reward. Oficjalna strona internetowa: https://deltaprime.io/ Biała księga: https://docs.deltaprime.io Tokenomika i analiza cenowa DeltaPrime (PRIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DeltaPrime (PRIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 573.38K Całkowita podaż: $ 40.00M Podaż w obiegu: $ 4.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.30M Historyczne maksimum: $ 1.52 Historyczne minimum: $ 0.0102086 Aktualna cena: $ 0.132276 Tokenomika DeltaPrime (PRIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DeltaPrime (PRIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PRIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PRIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.