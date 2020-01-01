Poznaj tokenomikę Dekopon (DEKOPON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEKOPON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dekopon (DEKOPON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEKOPON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Dekopon (DEKOPON) / Tokenomika / Tokenomika Dekopon (DEKOPON) Odkryj kluczowe informacje o Dekopon (DEKOPON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dekopon (DEKOPON) Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍 Tama Zoo in Tokyo is celebrating the birth of a baby Indian rhinoceros 🦏—the first in 50 years of captivity! As an endangered species, every rhino birth is crucial to their survival. Support the zoo's conservation efforts by donating to help these majestic animals and raise awareness for their protection. Every contribution makes a difference. Together, let’s ensure a future for this incredible species! 🌍 Oficjalna strona internetowa: https://dekopon.page/ Kup DEKOPON teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dekopon (DEKOPON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dekopon (DEKOPON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Całkowita podaż: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M Podaż w obiegu: $ 998.80M $ 998.80M $ 998.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Historyczne maksimum: $ 0.00151409 $ 0.00151409 $ 0.00151409 Historyczne minimum: $ 0.0000049 $ 0.0000049 $ 0.0000049 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Dekopon (DEKOPON) Tokenomika Dekopon (DEKOPON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dekopon (DEKOPON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEKOPON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEKOPON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEKOPON tokenomikę, poznaj cenę tokena DEKOPONna żywo! Prognoza ceny DEKOPON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEKOPON? Nasza strona z prognozami cen DEKOPON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEKOPON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.