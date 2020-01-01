Poznaj tokenomikę Degen AI by Virtuals (DGENAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DGENAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Degen AI by Virtuals (DGENAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DGENAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Degen AI by Virtuals (DGENAI) DegenAI_0x is an AI-powered agent launched on the platform virtuals.io, which specializes in trading perpetual futures (perps) on Hyperliquid, aiming to leverage AI for automated and optimized trading strategies. It focuses on market analysis, risk management, and executing trades to capitalize on market volatility, emphasizing transparency by sharing performance data, while also engaging with a community through updates on trading activities and potential educational insights into its trading strategies. Oficjalna strona internetowa: https://degenai.dev/ Tokenomika i analiza cenowa Degen AI by Virtuals (DGENAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Degen AI by Virtuals (DGENAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 282.44K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 700.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 403.48K Historyczne maksimum: $ 0.00560809 Historyczne minimum: $ 0.00006984 Aktualna cena: $ 0.00039507 Tokenomika Degen AI by Virtuals (DGENAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Degen AI by Virtuals (DGENAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DGENAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DGENAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDGENAI tokenomikę, poznaj cenę tokena DGENAIna żywo!