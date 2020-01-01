Poznaj tokenomikę deerman (DEERMAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEERMAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę deerman (DEERMAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEERMAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / deerman (DEERMAN) / Tokenomika / Tokenomika deerman (DEERMAN) Odkryj kluczowe informacje o deerman (DEERMAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o deerman (DEERMAN) deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer. the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn let's make this december an awesome one for popcorn ! join our telegram for good vibes, spreading the word ! Oficjalna strona internetowa: https://www.deerman.fun/ Kup DEERMAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa deerman (DEERMAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla deerman (DEERMAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Całkowita podaż: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Podaż w obiegu: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.91K $ 13.91K $ 13.91K Historyczne maksimum: $ 0.00238264 $ 0.00238264 $ 0.00238264 Historyczne minimum: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie deerman (DEERMAN) Tokenomika deerman (DEERMAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki deerman (DEERMAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEERMAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEERMAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEERMAN tokenomikę, poznaj cenę tokena DEERMANna żywo! Prognoza ceny DEERMAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEERMAN? Nasza strona z prognozami cen DEERMAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEERMAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.