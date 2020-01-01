Tokenomika deerman (DEERMAN)
Informacje o deerman (DEERMAN)
deerman is a memecoin in honour of popcorn the singing deer on tiktok
with 500M+ views and 200M+ likes deerman is truly famous deer.
the community is committed to and is forming nicely. new holders and community members are joining us on our journey to conquer the trenches and fly santa into the holiday szn
let's make this december an awesome one for popcorn !
join our telegram for good vibes, spreading the word !
Tokenomika i analiza cenowa deerman (DEERMAN)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla deerman (DEERMAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika deerman (DEERMAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki deerman (DEERMAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DEERMAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEERMAN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDEERMAN tokenomikę, poznaj cenę tokena DEERMANna żywo!
Prognoza ceny DEERMAN
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEERMAN? Nasza strona z prognozami cen DEERMAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.