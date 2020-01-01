Poznaj tokenomikę DEER TOKEN (DEER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DEER TOKEN (DEER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika DEER TOKEN (DEER) Odkryj kluczowe informacje o DEER TOKEN (DEER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o DEER TOKEN (DEER) Welcome to Deer Token Unveiling the Deer Token with a robust smart contract on Binance Smart Chain (BSC)! Don't miss out on this incredible opportunity! Your Gateway to Innovation on Binance Smart Chain! Dive into the future of decentralized finance with Deer Token, the revolutionary cryptocurrency built on the robust and secure Binance Smart Chain (BSC). Designed to empower its community, Deer Token combines cutting-edge technology with transparent and secure smart contracts, ensuring a seamless and rewarding experience for every user. Whether you're an experienced investor or just starting your crypto journey, Deer Token offers an incredible opportunity to be part of a thriving ecosystem. With a focus on scalability, efficiency, and sustainability, Deer Token is paving the way for a brighter financial future. Oficjalna strona internetowa: https://www.deertoken.de/ Biała księga: https://github.com/DeerToken/Documentation/blob/main/whitepaper.pdf Tokenomika i analiza cenowa DEER TOKEN (DEER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DEER TOKEN (DEER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 84.53K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 551.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 153.26K Historyczne maksimum: $ 0.00258071 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00015496 Dowiedz się więcej o cenie DEER TOKEN (DEER) Tokenomika DEER TOKEN (DEER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DEER TOKEN (DEER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEER tokenomikę, poznaj cenę tokena DEERna żywo! Prognoza ceny DEER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEER? Nasza strona z prognozami cen DEER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.