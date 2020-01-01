Poznaj tokenomikę Deep Fried Memes (FRIED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRIED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Deep Fried Memes (FRIED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena FRIED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Deep Fried Memes (FRIED) Trigger the Memeocalypse across the blockchain. Deep Fried Memes are a chaotic, high-impact meme style where images are blasted with filters until they're hilariously distorted—grainy, oversaturated, and absurdly colorful. This unhinged aesthetic is ideal for memecoins and meme projects, driving attention, engagement, and viral spread across social media. It's not just content—it's memetic warfare at its finest. Oficjalna strona internetowa: https://www.deepfriedmemes.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Deep Fried Memes (FRIED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Deep Fried Memes (FRIED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.31K Całkowita podaż: $ 998.13M Podaż w obiegu: $ 998.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.31K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Deep Fried Memes (FRIED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Deep Fried Memes (FRIED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FRIED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FRIED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.