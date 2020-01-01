Poznaj tokenomikę Decentr (DEC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Decentr (DEC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DEC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Decentr (DEC) / Tokenomika / Tokenomika Decentr (DEC) Odkryj kluczowe informacje o Decentr (DEC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Decentr (DEC) Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools. Decentr's "data-as-value" paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our "dPay" system, while at the same providing superior APR's on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr's consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth. Oficjalna strona internetowa: https://decentr.net/ Biała księga: https://decentr.net/files/Decentr_Whitepaper_V1.6.pdf Kup DEC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Decentr (DEC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Decentr (DEC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 108.77M $ 108.77M $ 108.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.38K $ 18.38K $ 18.38K Historyczne maksimum: $ 0.610172 $ 0.610172 $ 0.610172 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Decentr (DEC) Tokenomika Decentr (DEC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Decentr (DEC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DEC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DEC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDEC tokenomikę, poznaj cenę tokena DECna żywo! Prognoza ceny DEC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DEC? Nasza strona z prognozami cen DEC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DEC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.