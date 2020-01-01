Poznaj tokenomikę DaTa eXchange DTX (DTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę DaTa eXchange DTX (DTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / DaTa eXchange DTX (DTX) / Tokenomika / Tokenomika DaTa eXchange DTX (DTX) Odkryj kluczowe informacje o DaTa eXchange DTX (DTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o DaTa eXchange DTX (DTX) As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Oficjalna strona internetowa: https://databrokerdao.com Kup DTX teraz! Tokenomika i analiza cenowa DaTa eXchange DTX (DTX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DaTa eXchange DTX (DTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 168.79K $ 168.79K $ 168.79K Całkowita podaż: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Podaż w obiegu: $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.79K $ 168.79K $ 168.79K Historyczne maksimum: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00075019 $ 0.00075019 $ 0.00075019 Dowiedz się więcej o cenie DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomika DaTa eXchange DTX (DTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DaTa eXchange DTX (DTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DTX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDTX tokenomikę, poznaj cenę tokena DTXna żywo! Prognoza ceny DTX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DTX? Nasza strona z prognozami cen DTX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DTX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.