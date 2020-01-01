Poznaj tokenomikę Dastra Network (DAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Dastra Network (DAN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Dastra Network (DAN) Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://dastra.network/ Biała księga: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf Kup DAN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Dastra Network (DAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Dastra Network (DAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Całkowita podaż: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Podaż w obiegu: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Historyczne maksimum: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Dowiedz się więcej o cenie Dastra Network (DAN) Tokenomika Dastra Network (DAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dastra Network (DAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAN tokenomikę, poznaj cenę tokena DANna żywo! Prognoza ceny DAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAN? Nasza strona z prognozami cen DAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DAN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.