Giełda MEXC / Cena krypto / Dark MAGA (DMAGA) / Tokenomika / Tokenomika Dark MAGA (DMAGA) Odkryj kluczowe informacje o Dark MAGA (DMAGA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Dark MAGA (DMAGA) DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Kapitalizacja rynkowa: $ 394.79K $ 394.79K $ 394.79K Całkowita podaż: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 394.79K $ 394.79K $ 394.79K Historyczne maksimum: $ 0.085078 $ 0.085078 $ 0.085078 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00039473 $ 0.00039473 $ 0.00039473 Dowiedz się więcej o cenie Dark MAGA (DMAGA) Tokenomika Dark MAGA (DMAGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Dark MAGA (DMAGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DMAGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DMAGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDMAGA tokenomikę, poznaj cenę tokena DMAGAna żywo! Prognoza ceny DMAGA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DMAGA? Nasza strona z prognozami cen DMAGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DMAGA już teraz! 