dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dak (DAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika dak (DAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki dak (DAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów DAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszDAK tokenomikę, poznaj cenę tokena DAKna żywo!
Prognoza ceny DAK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAK? Nasza strona z prognozami cen DAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.