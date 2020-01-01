Poznaj tokenomikę dak (DAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę dak (DAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / dak (DAK) / Tokenomika / Tokenomika dak (DAK) Odkryj kluczowe informacje o dak (DAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o dak (DAK) dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments. dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments. Oficjalna strona internetowa: https://www.daksui.xyz/ Kup DAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa dak (DAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla dak (DAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 21.23K $ 21.23K $ 21.23K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.23K $ 21.23K $ 21.23K Historyczne maksimum: $ 0.00123006 $ 0.00123006 $ 0.00123006 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie dak (DAK) Tokenomika dak (DAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki dak (DAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDAK tokenomikę, poznaj cenę tokena DAKna żywo! Prognoza ceny DAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DAK? Nasza strona z prognozami cen DAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DAK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.