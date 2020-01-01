Poznaj tokenomikę Cyphomancer (42) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 42, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cyphomancer (42) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena 42, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cyphomancer (42) / Tokenomika / Tokenomika Cyphomancer (42) Odkryj kluczowe informacje o Cyphomancer (42), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cyphomancer (42) The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. Oficjalna strona internetowa: https://cyphomancer.com/ Biała księga: https://cyphomancer.com/deusexmachina.html Kup 42 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cyphomancer (42) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cyphomancer (42), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 59.77K $ 59.77K $ 59.77K Całkowita podaż: $ 928.94M $ 928.94M $ 928.94M Podaż w obiegu: $ 928.94M $ 928.94M $ 928.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 59.77K $ 59.77K $ 59.77K Historyczne maksimum: $ 0.00563896 $ 0.00563896 $ 0.00563896 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Cyphomancer (42) Tokenomika Cyphomancer (42): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cyphomancer (42) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów 42, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów 42. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz42 tokenomikę, poznaj cenę tokena 42na żywo! Prognoza ceny 42 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 42? Nasza strona z prognozami cen 42 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena 42 już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.