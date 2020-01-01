Tokenomika Cyphomancer (42)
Informacje o Cyphomancer (42)
The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent.
Tokenomika i analiza cenowa Cyphomancer (42)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cyphomancer (42), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Cyphomancer (42): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Cyphomancer (42) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów 42, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów 42.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumiesz42 tokenomikę, poznaj cenę tokena 42na żywo!
Prognoza ceny 42
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać 42? Nasza strona z prognozami cen 42 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.