Informacje o B3 Base (B3) B3 is a groundbreaking blockchain project reimagining how games and gaming infrastructure interact with Web3 technology. Built as a Layer 3 settlement layer on Base (the "Protocol" or "B3"), B3 focuses on addressing critical industry pain points that have hindered the mainstream adoption of blockchain-based gaming. Through its innovative Open Gaming ecosystem, B3 aims to bridge the gap between developers and players by offering a seamless, interconnected platform that combines advanced technology with user-friendly design. Oficjalna strona internetowa: https://b3.fun/ Biała księga: https://docs.b3.fun/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0xB3B32F9f8827D4634fE7d973Fa1034Ec9fdDB3B3 Kup B3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa B3 Base (B3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla B3 Base (B3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 58.87M $ 58.87M $ 58.87M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 21.29B $ 21.29B $ 21.29B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 276.50M $ 276.50M $ 276.50M Historyczne maksimum: $ 0.019926 $ 0.019926 $ 0.019926 Historyczne minimum: $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 $ 0.00240858399752729 Aktualna cena: $ 0.002765 $ 0.002765 $ 0.002765 Dowiedz się więcej o cenie B3 Base (B3)

Tokenomika B3 Base (B3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki B3 Base (B3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów B3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów B3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszB3 tokenomikę, poznaj cenę tokena B3na żywo!

Jak kupić B3 Chcesz dodać B3 Base (B3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu B3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować B3 na MEXC już teraz!

Historia ceny B3 Base (B3) Analiza historii ceny B3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny B3 już teraz!

Prognoza ceny B3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać B3? Nasza strona z prognozami cen B3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena B3 już teraz!

