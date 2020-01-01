Poznaj tokenomikę CYI by Virtuals (CYI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CYI by Virtuals (CYI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CYI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CYI by Virtuals (CYI) / Tokenomika / Tokenomika CYI by Virtuals (CYI) Odkryj kluczowe informacje o CYI by Virtuals (CYI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CYI by Virtuals (CYI) This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Kup CYI teraz! Tokenomika i analiza cenowa CYI by Virtuals (CYI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CYI by Virtuals (CYI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 416.98K $ 416.98K $ 416.98K Całkowita podaż: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Podaż w obiegu: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 416.98K $ 416.98K $ 416.98K Historyczne maksimum: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00041826 $ 0.00041826 $ 0.00041826 Dowiedz się więcej o cenie CYI by Virtuals (CYI) Tokenomika CYI by Virtuals (CYI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CYI by Virtuals (CYI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CYI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CYI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCYI tokenomikę, poznaj cenę tokena CYIna żywo! Prognoza ceny CYI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CYI? Nasza strona z prognozami cen CYI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CYI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.