Giełda MEXC / Cena krypto / CyberFi (CFI) / Tokenomika / Tokenomika CyberFi (CFI) Odkryj kluczowe informacje o CyberFi (CFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CyberFi (CFI) CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform. Oficjalna strona internetowa: https://samuraistarter.com Tokenomika i analiza cenowa CyberFi (CFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CyberFi (CFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 313.80K Całkowita podaż: $ 2.40M Podaż w obiegu: $ 1.63M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 462.71K Historyczne maksimum: $ 76.41 Historyczne minimum: $ 0.068245 Aktualna cena: $ 0.192793 Dowiedz się więcej o cenie CyberFi (CFI) Tokenomika CyberFi (CFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CyberFi (CFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCFI tokenomikę, poznaj cenę tokena CFIna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.