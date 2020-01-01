Poznaj tokenomikę Curetopia (CURES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CURES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Curetopia (CURES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CURES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Curetopia (CURES) Join our mission to cure every rare disease on the planet. We'll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Oficjalna strona internetowa: https://www.curetopia.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Curetopia (CURES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Curetopia (CURES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.01M Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 39.38M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.11M Historyczne maksimum: $ 0.122777 Historyczne minimum: $ 0.0160381 Aktualna cena: $ 0.051135 Tokenomika Curetopia (CURES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Curetopia (CURES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CURES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CURES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCURES tokenomikę, poznaj cenę tokena CURESna żywo! Prognoza ceny CURES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CURES? Nasza strona z prognozami cen CURES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CURES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.