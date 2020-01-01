Tokenomika Curetopia (CURES)

Tokenomika Curetopia (CURES)

Odkryj kluczowe informacje o Curetopia (CURES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o Curetopia (CURES)

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.

The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Oficjalna strona internetowa:
https://www.curetopia.xyz/

Tokenomika i analiza cenowa Curetopia (CURES)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Curetopia (CURES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 39.38M
$ 39.38M$ 39.38M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 5.11M
$ 5.11M$ 5.11M
Historyczne maksimum:
$ 0.122777
$ 0.122777$ 0.122777
Historyczne minimum:
$ 0.0160381
$ 0.0160381$ 0.0160381
Aktualna cena:
$ 0.051135
$ 0.051135$ 0.051135

Tokenomika Curetopia (CURES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Curetopia (CURES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CURES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CURES.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCURES tokenomikę, poznaj cenę tokena CURESna żywo!

Prognoza ceny CURES

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CURES? Nasza strona z prognozami cen CURES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.