Poznaj tokenomikę CryptoZoon (ZOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CryptoZoon (ZOON) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZOON, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CryptoZoon (ZOON) / Tokenomika / Tokenomika CryptoZoon (ZOON) Odkryj kluczowe informacje o CryptoZoon (ZOON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CryptoZoon (ZOON) CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way. Oficjalna strona internetowa: https://cryptozoon.io/ Kup ZOON teraz! Tokenomika i analiza cenowa CryptoZoon (ZOON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoZoon (ZOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 539.06K $ 539.06K $ 539.06K Całkowita podaż: $ 995.87M $ 995.87M $ 995.87M Podaż w obiegu: $ 816.64M $ 816.64M $ 816.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 657.37K $ 657.37K $ 657.37K Historyczne maksimum: $ 0.089014 $ 0.089014 $ 0.089014 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0006601 $ 0.0006601 $ 0.0006601 Dowiedz się więcej o cenie CryptoZoon (ZOON) Tokenomika CryptoZoon (ZOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CryptoZoon (ZOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZOON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszZOON tokenomikę, poznaj cenę tokena ZOONna żywo! Prognoza ceny ZOON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZOON? Nasza strona z prognozami cen ZOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ZOON już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.