Tokenomika CryptoZoon (ZOON)

Odkryj kluczowe informacje o CryptoZoon (ZOON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o CryptoZoon (ZOON)

CryptoZoon is inspired by Pokemon Story, our mission is to build a comprehensive platform of digital monsters that will enable millions of individuals to participate in the NFT and blockchain-based gaming world in a simple, creative, and enjoyable way.

Oficjalna strona internetowa:
https://cryptozoon.io/

Tokenomika i analiza cenowa CryptoZoon (ZOON)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoZoon (ZOON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 539.06K
$ 539.06K
Całkowita podaż:
$ 995.87M
$ 995.87M
Podaż w obiegu:
$ 816.64M
$ 816.64M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 657.37K
$ 657.37K
Historyczne maksimum:
$ 0.089014
$ 0.089014
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.0006601
$ 0.0006601

Tokenomika CryptoZoon (ZOON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki CryptoZoon (ZOON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów ZOON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZOON.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszZOON tokenomikę, poznaj cenę tokena ZOONna żywo!

Prognoza ceny ZOON

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ZOON? Nasza strona z prognozami cen ZOON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

