Tokenomika CryptoGPT (CRGPT) Odkryj kluczowe informacje o CryptoGPT (CRGPT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o CryptoGPT (CRGPT) CRGPT Token The CRGPT Token is designed to honor the legacy of Bitcoin, featuring a limited supply of 21,000,000 tokens and a deflationary mechanism that ensures its scarcity and value over time. Oficjalna strona internetowa: https://www.cryptogpt.io/ Biała księga: https://cryptogpt-io.gitbook.io/whitepaper/ Tokenomika i analiza cenowa CryptoGPT (CRGPT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CryptoGPT (CRGPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 577.30K Całkowita podaż: $ 19.99M Podaż w obiegu: $ 18.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 613.02K Historyczne maksimum: $ 1.74 Historyczne minimum: $ 0.01517675 Aktualna cena: $ 0.03067041 Tokenomika CryptoGPT (CRGPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CryptoGPT (CRGPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRGPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRGPT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.