Informacje o Crypto Unicorns (CU) Crypto Unicorns ($CU) are the Unicorn multiverse's primary value token. Holders will be able to utilize these tokens in a variety of ways including: - Governance! CU can be staked to receive sCU which can be used to vote on governance proposals that shape the future of the DAO. In addition to the governance benefit, staked CU also generates rewards in the form of CU. - Liquidity Providing! CU can be paired with ETH, entered into a LP position, and staked to earn CU, XAI, and other rewards! - Unicorns! CU is required to breed or evolve unicorns within the core game!. - Rituals! CU is required to mint rituals that can be used to produce minions and increase your shadowcorn prestige. - Supplies! CU can be used to purchase seedbags, materials, boosters, and berries from the in-game marketplace (RMP). - Unicorn Party! CU can be used to participate in unicorn party games (bumpercorns, mob run, trivia, bingo, and more coming soon! - Rainbow Rumble! CU can be used to participate in rainbow rumble tournaments and events. - Crafting! CU can be used to craft items through the in-game workshop. - Opponent Selection! CU can be used to reroll opponents in Twilight Tactics to ensure you locate a good matchup. - Quests! CU can be used as an entry cost for in-game quests. - Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems.

Codices! CU can be used to purchase codices in-game which can be used to craft gems. Oficjalna strona internetowa: https://laguna.games/ Biała księga: https://whitepaper.cryptounicorns.fun/crypto-unicorns-whitepaper-v2 Kup CU teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crypto Unicorns (CU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crypto Unicorns (CU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 168.29K $ 168.29K $ 168.29K Całkowita podaż: $ 92.83M $ 92.83M $ 92.83M Podaż w obiegu: $ 47.31M $ 47.31M $ 47.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 330.22K $ 330.22K $ 330.22K Historyczne maksimum: $ 0.393779 $ 0.393779 $ 0.393779 Historyczne minimum: $ 0.00142871 $ 0.00142871 $ 0.00142871 Aktualna cena: $ 0.00355723 $ 0.00355723 $ 0.00355723 Dowiedz się więcej o cenie Crypto Unicorns (CU) Tokenomika Crypto Unicorns (CU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crypto Unicorns (CU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCU tokenomikę, poznaj cenę tokena CUna żywo! Prognoza ceny CU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CU? Nasza strona z prognozami cen CU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CU już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.