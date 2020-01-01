Poznaj tokenomikę Crying Cat (CRYING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crying Cat (CRYING) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYING, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crying Cat (CRYING) / Tokenomika / Tokenomika Crying Cat (CRYING) Odkryj kluczowe informacje o Crying Cat (CRYING), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crying Cat (CRYING) This whole project is to save crying cats in the real world. What started as a meme, became a very strong community to come together and help cats in the real world with non-profit organizations. The community consists of a high valued network on X that came together on a daily basis live on spaces. Everyone is in support of saving cats, shelter them, get them families, food, supplies and much more. Oficjalna strona internetowa: https://cryingcats.xyz/ Kup CRYING teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crying Cat (CRYING) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crying Cat (CRYING), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 165.14K $ 165.14K $ 165.14K Całkowita podaż: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M Podaż w obiegu: $ 962.67M $ 962.67M $ 962.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 165.14K $ 165.14K $ 165.14K Historyczne maksimum: $ 0.00774955 $ 0.00774955 $ 0.00774955 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017154 $ 0.00017154 $ 0.00017154 Dowiedz się więcej o cenie Crying Cat (CRYING) Tokenomika Crying Cat (CRYING): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crying Cat (CRYING) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRYING, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYING. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRYING tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYINGna żywo! Prognoza ceny CRYING Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRYING? Nasza strona z prognozami cen CRYING łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRYING już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.