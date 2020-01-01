Poznaj tokenomikę Crosswalk (CSW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crosswalk (CSW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CSW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crosswalk (CSW) / Tokenomika / Tokenomika Crosswalk (CSW) Odkryj kluczowe informacje o Crosswalk (CSW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crosswalk (CSW) Crosswalk is a decentralized finance (DeFi) platform designed to simplify cryptocurrency trading and asset management. It provides users with tools for secure, multi-chain asset swapping, aiming to make DeFi accessible for everyone, from beginners to seasoned traders. Built on advanced blockchain technology, Crosswalk combines a user-friendly interface with robust security features, ensuring efficient, cost-effective transactions. The platform's mission is to bridge traditional finance and Web3 for widespread adoption within a unified DeFi ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.crosswalk.pro/ Biała księga: https://www.crosswalk.pro/whitepaper Kup CSW teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crosswalk (CSW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crosswalk (CSW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 186.68K $ 186.68K $ 186.68K Całkowita podaż: $ 8.89B $ 8.89B $ 8.89B Podaż w obiegu: $ 8.79B $ 8.79B $ 8.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 188.85K $ 188.85K $ 188.85K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Crosswalk (CSW) Tokenomika Crosswalk (CSW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crosswalk (CSW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CSW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CSW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCSW tokenomikę, poznaj cenę tokena CSWna żywo! Prognoza ceny CSW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CSW? Nasza strona z prognozami cen CSW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CSW już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.