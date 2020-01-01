Poznaj tokenomikę CRIME (CRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CRIME (CRIME) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRIME, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CRIME (CRIME) / Tokenomika / Tokenomika CRIME (CRIME) Odkryj kluczowe informacje o CRIME (CRIME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CRIME (CRIME) CRIME is a meme token built on the Avalanche blockchain, designed to leverage the speed and low-cost transactions offered by Avalanche's ecosystem. It serves as a community-driven asset with a focus on engagement and fun within the meme token space. CRIME utilizes decentralized governance and aims to foster a strong and active community. Its primary purpose is to offer a lighthearted and accessible entry point into the world of cryptocurrency while maintaining the core principles of decentralization and security. Oficjalna strona internetowa: https://arena.social/community/0xC55Fa890fd62c25c85D46f57aC972f3F30839E2F Kup CRIME teraz! Tokenomika i analiza cenowa CRIME (CRIME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CRIME (CRIME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 81.43K Całkowita podaż: $ 9.75B Podaż w obiegu: $ 9.75B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.43K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie CRIME (CRIME) Tokenomika CRIME (CRIME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CRIME (CRIME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRIME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRIME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRIME tokenomikę, poznaj cenę tokena CRIMEna żywo! Prognoza ceny CRIME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRIME? Nasza strona z prognozami cen CRIME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRIME już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.