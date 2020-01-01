Poznaj tokenomikę Crash On Base (CRASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crash On Base (CRASH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRASH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crash On Base (CRASH) / Tokenomika / Tokenomika Crash On Base (CRASH) Odkryj kluczowe informacje o Crash On Base (CRASH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crash On Base (CRASH) Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Crash has taken his rightful throne on BASE!! After giving countless calls and making people millions, we have decided his legacy must be cemented as a coin. This coin will serve as a thank you for working for his bags and ours as well. Don’t be allergic to money… BUY $CRASH. Oficjalna strona internetowa: https://crashonbase.xyz/ Kup CRASH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crash On Base (CRASH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crash On Base (CRASH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Całkowita podaż: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M Podaż w obiegu: $ 956.31M $ 956.31M $ 956.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Historyczne maksimum: $ 0.03898669 $ 0.03898669 $ 0.03898669 Historyczne minimum: $ 0.00085876 $ 0.00085876 $ 0.00085876 Aktualna cena: $ 0.0011429 $ 0.0011429 $ 0.0011429 Dowiedz się więcej o cenie Crash On Base (CRASH) Tokenomika Crash On Base (CRASH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crash On Base (CRASH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRASH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRASH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRASH tokenomikę, poznaj cenę tokena CRASHna żywo! Prognoza ceny CRASH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRASH? Nasza strona z prognozami cen CRASH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRASH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.