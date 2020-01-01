Poznaj tokenomikę cr0w by Virtuals (CROW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę cr0w by Virtuals (CROW) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CROW, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika cr0w by Virtuals (CROW) Odkryj kluczowe informacje o cr0w by Virtuals (CROW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o cr0w by Virtuals (CROW) cr0w ($CROW) is an AI-powered trading assistant designed to simplify crypto trading with precision and accessibility. Integrating smart money concepts (SMC), ICT strategies, and real-time data, cr0w delivers actionable trade setups and market insights. Born on the Virtuals Protocol, it bridges advanced trading strategies with a relatable, user-focused approach for traders. Utility spans swing/scalp setups and market analysis on X and on its terminal. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/16445 Biała księga: https://cr0w-virtuals.gitbook.io/cr0w-virtuals-litepaper Tokenomika i analiza cenowa cr0w by Virtuals (CROW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cr0w by Virtuals (CROW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 66.70K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 967.47M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.94K Historyczne maksimum: $ 0.02626172 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika cr0w by Virtuals (CROW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cr0w by Virtuals (CROW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CROW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CROW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.