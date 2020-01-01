Poznaj tokenomikę Connect Financial (CNFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Connect Financial (CNFI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CNFI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Connect Financial (CNFI) Odkryj kluczowe informacje o Connect Financial (CNFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Connect Financial (CNFI) The World's First Crypto Backed VISA Credit Card The World's First Crypto Backed VISA Credit Card Oficjalna strona internetowa: https://www.connect.financial Tokenomika i analiza cenowa Connect Financial (CNFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Connect Financial (CNFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.15M $ 1.15M $ 1.15M Całkowita podaż: $ 108.50M $ 108.50M $ 108.50M Podaż w obiegu: $ 25.00M $ 25.00M $ 25.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Historyczne maksimum: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Historyczne minimum: $ 0.00250744 $ 0.00250744 $ 0.00250744 Aktualna cena: $ 0.04611688 $ 0.04611688 $ 0.04611688 Dowiedz się więcej o cenie Connect Financial (CNFI) Tokenomika Connect Financial (CNFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Connect Financial (CNFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNFI tokenomikę, poznaj cenę tokena CNFIna żywo! Prognoza ceny CNFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNFI? Nasza strona z prognozami cen CNFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CNFI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.