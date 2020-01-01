Poznaj tokenomikę Compounding OpenDollar (CUSDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUSDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Compounding OpenDollar (CUSDO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CUSDO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Compounding OpenDollar (CUSDO) / Tokenomika / Tokenomika Compounding OpenDollar (CUSDO) Odkryj kluczowe informacje o Compounding OpenDollar (CUSDO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Compounding OpenDollar (CUSDO) The OpenEden Compounding Open Dollar ("cUSDO") is a rebasing yield-bearing stablecoin issued by OpenEden Digital ("OED"), a Bermuda Monetary Authority ("BMA") licensed digital asset issuer. cUSDO is backed by high-quality, liquid reserves, primarily consisting of U.S. Treasury bills and reverse repurchase agreements. Oficjalna strona internetowa: https://openeden.com Tokenomika i analiza cenowa Compounding OpenDollar (CUSDO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Compounding OpenDollar (CUSDO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 220.55M Całkowita podaż: $ 214.71M Podaż w obiegu: $ 214.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 220.55M Historyczne maksimum: $ 1.086 Historyczne minimum: $ 0.89555 Aktualna cena: $ 1.027 Tokenomika Compounding OpenDollar (CUSDO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Compounding OpenDollar (CUSDO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CUSDO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CUSDO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.