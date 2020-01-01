Tokenomika Colend (CLND)
Informacje o Colend (CLND)
Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution.
Tokenomika i analiza cenowa Colend (CLND)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Colend (CLND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Colend (CLND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Colend (CLND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów CLND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLND.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszCLND tokenomikę, poznaj cenę tokena CLNDna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.