Informacje o Colend (CLND) Colend is a decentralized lending protocol on Core Chain, one of the fastest-growing BTC sidechain. BTCFi is transforming Bitcoin into a productive asset, allowing holders to earn yield through lending and staking while supporting Bitcoin's long-term security. With the BTCFi market representing less than 1% of the total crypto market cap, there is vast potential for growth. Colend innovates by its unique ve(3,3) governance model, giving users substantial influence over reward distribution. Oficjalna strona internetowa: https://www.colend.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Colend (CLND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Colend (CLND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 219.26K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 3.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.96M Historyczne maksimum: $ 0.334305 Historyczne minimum: $ 0.050523 Aktualna cena: $ 0.059635 Tokenomika Colend (CLND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Colend (CLND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.