Tokenomika CoinChef (CHEF) Odkryj kluczowe informacje o CoinChef (CHEF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o CoinChef (CHEF) All-in-1 Liquidity Nexus on Solana, powered by AI Oficjalna strona internetowa: https://www.1intro.com Biała księga: https://docs.1intro.com Tokenomika i analiza cenowa CoinChef (CHEF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CoinChef (CHEF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 157.19K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 287.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 546.73K Historyczne maksimum: $ 0.071028 Historyczne minimum: $ 0.00038298 Aktualna cena: $ 0.00054673 Tokenomika CoinChef (CHEF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CoinChef (CHEF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHEF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHEF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.