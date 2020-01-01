Poznaj tokenomikę coffeecoin (COFFEECOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COFFEECOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę coffeecoin (COFFEECOIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COFFEECOIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / coffeecoin (COFFEECOIN) / Tokenomika / Tokenomika coffeecoin (COFFEECOIN) Odkryj kluczowe informacje o coffeecoin (COFFEECOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o coffeecoin (COFFEECOIN) CoffeeCoin is a pioneering Web3 project that unites coffee enthusiasts and crypto innovators, creating a vibrant ecosystem where coffee and blockchain technology converge. By bridging on-chain and off-chain experiences, CoffeeCoin connects coffee lovers with exceptional brands, shops, and producers worldwide. The project empowers consumers and businesses through decentralized solutions, fostering a global community passionate about quality coffee and the transformative potential of cryptocurrency. Oficjalna strona internetowa: https://www.coffeecoinlabs.com Kup COFFEECOIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa coffeecoin (COFFEECOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla coffeecoin (COFFEECOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.26K Całkowita podaż: $ 999.75M Podaż w obiegu: $ 944.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 100.82K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010084 Dowiedz się więcej o cenie coffeecoin (COFFEECOIN) Tokenomika coffeecoin (COFFEECOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki coffeecoin (COFFEECOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COFFEECOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COFFEECOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOFFEECOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena COFFEECOINna żywo! Prognoza ceny COFFEECOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COFFEECOIN? Nasza strona z prognozami cen COFFEECOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COFFEECOIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.