Tokenomika Union (U) Odkryj kluczowe informacje o Union (U), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Union (U) Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors. Union is the leading zk interoperability L1, functioning as a settlement and liquidity layer for protocols and asset issuers. Union is built upon two key innovations. First is consensus verification, where validators on one chain verify that consensus has been achieved among validators on another chain. Combined with this is zero-knowledge proofs, which increase security and scalability by aggregating transfers. This allows Union to exceed the throughput of existing settlement layers. Together, this means fast and cost-effective connection between protocols across any execution environment with zero trusted actors. Oficjalna strona internetowa: https://union.build/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1lxYEjSnG-DuXgyB6I6hyWCK1tgVv4KaC/view?usp=sharing Block Explorer: https://app.union.build/explorer Kup U teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Union (U) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Union (U), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.00M $ 19.00M $ 19.00M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Historyczne maksimum: $ 0.02857 $ 0.02857 $ 0.02857 Historyczne minimum: $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 $ 0.008225799921473535 Aktualna cena: $ 0.0099 $ 0.0099 $ 0.0099 Dowiedz się więcej o cenie Union (U)

Tokenomika Union (U): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Union (U) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów U, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów U. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszU tokenomikę, poznaj cenę tokena Una żywo!

Jak kupić U Chcesz dodać Union (U) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu U, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować U na MEXC już teraz!

Historia ceny Union (U) Analiza historii ceny U pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny U już teraz!

Prognoza ceny U Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać U? Nasza strona z prognozami cen U łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena U już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!