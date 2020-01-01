Poznaj tokenomikę COAT DOG (COAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę COAT DOG (COAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena COAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o COAT DOG (COAT) Coat Dog Token is a meme token deployed on the Base blockchain with Clanker platform. It's designed to be fun and community-driven, with a simple meme image generator that lets users create their own Coat Dog memes. As part of the token's mechanics, 0.4% of all fees collected through the Clanker platform are used to burn Coat Dog tokens, reducing supply over time. The project combines meme culture with basic utility, aiming to grow through community creativity and Clanker platform support. Oficjalna strona internetowa: https://coatdog.com Kup COAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa COAT DOG (COAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla COAT DOG (COAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.03K Całkowita podaż: $ 98.19B Podaż w obiegu: $ 98.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.03K Historyczne maksimum: $ 0.00001141 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie COAT DOG (COAT) Tokenomika COAT DOG (COAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki COAT DOG (COAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów COAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów COAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCOAT tokenomikę, poznaj cenę tokena COATna żywo! Prognoza ceny COAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać COAT? Nasza strona z prognozami cen COAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena COAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.