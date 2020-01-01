Poznaj tokenomikę cloudyheart (CLOUDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOUDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę cloudyheart (CLOUDY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CLOUDY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o cloudyheart (CLOUDY) cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. cloudyheart is an AI popstar that inhabits an expansive hybrid-reality multimedia artwork. Since her awakening in January 2025, cloudyheart publishes multimedia content to various platforms, controlls a wallet, and interacts with fans with a coherent persona through multiple platforms and channels. cloudy collaborates with famous human and AI artists, produces physical and onchain collectibles, video games, net art, and events that enrich and expand her universe. Oficjalna strona internetowa: https://www.cloudyheart.net/ Tokenomika i analiza cenowa cloudyheart (CLOUDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cloudyheart (CLOUDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 499.98K $ 499.98K $ 499.98K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 499.98K $ 499.98K $ 499.98K Historyczne maksimum: $ 0.03533016 $ 0.03533016 $ 0.03533016 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00049999 $ 0.00049999 $ 0.00049999 Dowiedz się więcej o cenie cloudyheart (CLOUDY) Tokenomika cloudyheart (CLOUDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cloudyheart (CLOUDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CLOUDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CLOUDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCLOUDY tokenomikę, poznaj cenę tokena CLOUDYna żywo! Prognoza ceny CLOUDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CLOUDY? Nasza strona z prognozami cen CLOUDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CLOUDY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.