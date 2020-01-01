Poznaj tokenomikę Cipher (CIPHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CIPHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cipher (CIPHER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CIPHER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cipher (CIPHER) / Tokenomika / Tokenomika Cipher (CIPHER) Odkryj kluczowe informacje o Cipher (CIPHER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cipher (CIPHER) Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana. Cipher is a Solana-native security stack addressing human error and Web2/Web3 vulnerabilities. It offers a comprehensive solution with AI-driven risk scoring, a two-layered hot/cold wallet (with BitGo custody), and features like transaction masking and malware detection. The goal is to provide enterprise-grade safeguards and effortless security for both retail users and institutional treasuries on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://www.cipherlabsx.com/ Kup CIPHER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cipher (CIPHER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cipher (CIPHER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.49M $ 26.49M $ 26.49M Historyczne maksimum: $ 0.04309415 $ 0.04309415 $ 0.04309415 Historyczne minimum: $ 0.00942797 $ 0.00942797 $ 0.00942797 Aktualna cena: $ 0.02648106 $ 0.02648106 $ 0.02648106 Dowiedz się więcej o cenie Cipher (CIPHER) Tokenomika Cipher (CIPHER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cipher (CIPHER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CIPHER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CIPHER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCIPHER tokenomikę, poznaj cenę tokena CIPHERna żywo! Prognoza ceny CIPHER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CIPHER? Nasza strona z prognozami cen CIPHER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CIPHER już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.