Giełda MEXC / Cena krypto / cig (CIG) / Tokenomika / Tokenomika cig (CIG) Odkryj kluczowe informacje o cig (CIG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o cig (CIG) cig ($cig) represents the global smoking culture in form of a token launched on the Solana blockchain. With $cig, holders become a part of a global movement that consists of more than 1 billion smokers. Smoking has long been intertwined with sovereignty and the timeless appeal of iconic figures. By participating in $cigi, both smokers and ex-smokers can embrace a longlived tradition through the Solana ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://cigonsol.com/ Kup CIG teraz! Tokenomika i analiza cenowa cig (CIG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla cig (CIG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 17.78K $ 17.78K $ 17.78K Całkowita podaż: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M Podaż w obiegu: $ 997.89M $ 997.89M $ 997.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.78K $ 17.78K $ 17.78K Historyczne maksimum: $ 0.00113276 $ 0.00113276 $ 0.00113276 Historyczne minimum: $ 0.00001017 $ 0.00001017 $ 0.00001017 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie cig (CIG) Tokenomika cig (CIG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki cig (CIG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CIG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CIG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCIG tokenomikę, poznaj cenę tokena CIGna żywo! Prognoza ceny CIG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CIG? Nasza strona z prognozami cen CIG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CIG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.