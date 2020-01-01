Poznaj tokenomikę Chester ($CHESTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CHESTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Chester ($CHESTER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $CHESTER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Chester ($CHESTER) $CHESTER is a memecoin on the Abstract Chain named after the chain's co-founder Luca Netz's dog. Chester is Luca's current dog and beloved companion. Luca Netz adopted Chester in 2023, and this is a tribute coin to him as the co-founder of the Abstract chain. This token is dedicated to Chester, Luca and the future of Abstract. This is a meme coin for entertainment purposes focused on building a great community on the Abstract chain and raising awareness of the Abstract ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://chesterabstract.xyz/ Kup $CHESTER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chester ($CHESTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chester ($CHESTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.87K $ 38.87K $ 38.87K Całkowita podaż: $ 990.46M $ 990.46M $ 990.46M Podaż w obiegu: $ 973.62M $ 973.62M $ 973.62M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.55K $ 39.55K $ 39.55K Historyczne maksimum: $ 0.00132417 $ 0.00132417 $ 0.00132417 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Chester ($CHESTER) Tokenomika Chester ($CHESTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chester ($CHESTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $CHESTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $CHESTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$CHESTER tokenomikę, poznaj cenę tokena $CHESTERna żywo! Prognoza ceny $CHESTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $CHESTER? Nasza strona z prognozami cen $CHESTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $CHESTER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.