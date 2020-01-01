Poznaj tokenomikę Champignons of Arborethia (CHAMPZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAMPZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Champignons of Arborethia (CHAMPZ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CHAMPZ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Champignons of Arborethia (CHAMPZ) / Tokenomika / Tokenomika Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Odkryj kluczowe informacje o Champignons of Arborethia (CHAMPZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Champignons of Arborethia (CHAMPZ) A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ A browser based RPG with well designed Play to Earn (P2E) and Play to Burn (P2B) mechanics. Token gated access via $CHAMPZ Oficjalna strona internetowa: https://champz.world Biała księga: https://docs.champz.world Kup CHAMPZ teraz! Tokenomika i analiza cenowa Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Champignons of Arborethia (CHAMPZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 231.30K $ 231.30K $ 231.30K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 231.30K $ 231.30K $ 231.30K Historyczne maksimum: $ 0.00943234 $ 0.00943234 $ 0.00943234 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00023129 $ 0.00023129 $ 0.00023129 Dowiedz się więcej o cenie Champignons of Arborethia (CHAMPZ) Tokenomika Champignons of Arborethia (CHAMPZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Champignons of Arborethia (CHAMPZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHAMPZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHAMPZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHAMPZ tokenomikę, poznaj cenę tokena CHAMPZna żywo! Prognoza ceny CHAMPZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHAMPZ? Nasza strona z prognozami cen CHAMPZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHAMPZ już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.