Giełda MEXC / Cena krypto / ChainNet (CNET) / Tokenomika / Tokenomika ChainNet (CNET) Odkryj kluczowe informacje o ChainNet (CNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o ChainNet (CNET) ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet's AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy. Oficjalna strona internetowa: https://chainnet.cloud/ ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience. Key Features​1. Decentralized Web Hosting​ With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain. 2. The web:// Protocol​ ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more. 3. AI-Powered Search with Bittensor​ In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need. 4. Privacy-Focused Browsing​ ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy. Oficjalna strona internetowa: https://chainnet.cloud/ Kup CNET teraz! Tokenomika i analiza cenowa ChainNet (CNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ChainNet (CNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.26K $ 37.26K $ 37.26K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.26K $ 37.26K $ 37.26K Historyczne maksimum: $ 0.02663557 $ 0.02663557 $ 0.02663557 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00037262 $ 0.00037262 $ 0.00037262 Dowiedz się więcej o cenie ChainNet (CNET) Tokenomika ChainNet (CNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ChainNet (CNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCNET tokenomikę, poznaj cenę tokena CNETna żywo! Prognoza ceny CNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CNET? 