Giełda MEXC / Cena krypto / Chain Games (CHAIN) / Tokenomika / Tokenomika Chain Games (CHAIN) Odkryj kluczowe informacje o Chain Games (CHAIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Chain Games (CHAIN) The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network. The CHAIN token is the primary medium of exchange used for all entry fees and contest payouts on the Chain Games network. Oficjalna strona internetowa: https://chaingames.io/ Kup CHAIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Chain Games (CHAIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chain Games (CHAIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.34M $ 7.34M $ 7.34M Całkowita podaż: $ 493.50M $ 493.50M $ 493.50M Podaż w obiegu: $ 379.87M $ 379.87M $ 379.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.53M $ 9.53M $ 9.53M Historyczne maksimum: $ 1.03 $ 1.03 $ 1.03 Historyczne minimum: $ 0.0055509 $ 0.0055509 $ 0.0055509 Aktualna cena: $ 0.01931417 $ 0.01931417 $ 0.01931417 Dowiedz się więcej o cenie Chain Games (CHAIN) Tokenomika Chain Games (CHAIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chain Games (CHAIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CHAIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CHAIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCHAIN tokenomikę, poznaj cenę tokena CHAINna żywo! Prognoza ceny CHAIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CHAIN? Nasza strona z prognozami cen CHAIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CHAIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.