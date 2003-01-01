Poznaj tokenomikę Ceiling Cat (CEICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CEICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ceiling Cat (CEICAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CEICAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Ceiling Cat (CEICAT) Ceiling Cat is watching you │2003 OG MEME Ceiling Cat is watching you │2003 OG MEME Oficjalna strona internetowa: https://www.ceicatsol.com/ Tokenomika i analiza cenowa Ceiling Cat (CEICAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ceiling Cat (CEICAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 56.89K $ 56.89K $ 56.89K Całkowita podaż: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M Podaż w obiegu: $ 999.52M $ 999.52M $ 999.52M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.89K $ 56.89K $ 56.89K Historyczne maksimum: $ 0.01110824 $ 0.01110824 $ 0.01110824 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ceiling Cat (CEICAT) Tokenomika Ceiling Cat (CEICAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ceiling Cat (CEICAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CEICAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CEICAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCEICAT tokenomikę, poznaj cenę tokena CEICATna żywo! Prognoza ceny CEICAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CEICAT? Nasza strona z prognozami cen CEICAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CEICAT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.