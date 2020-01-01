Poznaj tokenomikę Cedar (CDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Cedar (CDR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CDR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Cedar (CDR) / Tokenomika / Tokenomika Cedar (CDR) Odkryj kluczowe informacje o Cedar (CDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cedar (CDR) Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3. Oficjalna strona internetowa: https://www.cedardao.com/ Kup CDR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cedar (CDR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cedar (CDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Całkowita podaż: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M Podaż w obiegu: $ 829.39M $ 829.39M $ 829.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.51M $ 5.51M $ 5.51M Historyczne maksimum: $ 0.01982456 $ 0.01982456 $ 0.01982456 Historyczne minimum: $ 0.00661447 $ 0.00661447 $ 0.00661447 Aktualna cena: $ 0.00665065 $ 0.00665065 $ 0.00665065 Dowiedz się więcej o cenie Cedar (CDR) Tokenomika Cedar (CDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cedar (CDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CDR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCDR tokenomikę, poznaj cenę tokena CDRna żywo! Prognoza ceny CDR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CDR? Nasza strona z prognozami cen CDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CDR już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.