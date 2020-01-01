Tokenomika Cedar (CDR)

Odkryj kluczowe informacje o Cedar (CDR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Cedar (CDR)

Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.

Tokenomika i analiza cenowa Cedar (CDR)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cedar (CDR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 5.51M
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Całkowita podaż:
$ 829.39M
$ 829.39M$ 829.39M
Podaż w obiegu:
$ 829.39M
$ 829.39M$ 829.39M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.51M
$ 5.51M
$ 5.51M$ 5.51M
Historyczne maksimum:
$ 0.01982456
$ 0.01982456$ 0.01982456
Historyczne minimum:
$ 0.00661447
$ 0.00661447$ 0.00661447
Aktualna cena:
$ 0.00665065
$ 0.00665065$ 0.00665065

Tokenomika Cedar (CDR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Cedar (CDR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów CDR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów CDR.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszCDR tokenomikę, poznaj cenę tokena CDRna żywo!

Prognoza ceny CDR

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CDR? Nasza strona z prognozami cen CDR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.