Giełda MEXC / Cena krypto / Cas9 (CRISPR) / Tokenomika / Tokenomika Cas9 (CRISPR) Odkryj kluczowe informacje o Cas9 (CRISPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Cas9 (CRISPR) Community led CRISPR AI research We're building a revolutionary way to fund and advance CRISPR research through a two-token system. The DAO governs both research direction and value distribution, ensuring community-driven decisions benefit all token holders. CRISPR represents your stake in the research outcomes. Value flows to holders through: Strategic buybacks directed by DAO voting Profit distribution from successful research Priority access to new technologies Value appreciation as research succeeds Oficjalna strona internetowa: https://crisprai.org/ Kup CRISPR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Cas9 (CRISPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Cas9 (CRISPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 173.72K $ 173.72K $ 173.72K Całkowita podaż: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M Podaż w obiegu: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 173.72K $ 173.72K $ 173.72K Historyczne maksimum: $ 0.00928437 $ 0.00928437 $ 0.00928437 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00017373 $ 0.00017373 $ 0.00017373 Dowiedz się więcej o cenie Cas9 (CRISPR) Tokenomika Cas9 (CRISPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Cas9 (CRISPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRISPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRISPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRISPR tokenomikę, poznaj cenę tokena CRISPRna żywo! Prognoza ceny CRISPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRISPR? Nasza strona z prognozami cen CRISPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRISPR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.