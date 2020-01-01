Poznaj tokenomikę CargoX (CXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę CargoX (CXO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CXO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / CargoX (CXO) / Tokenomika / Tokenomika CargoX (CXO) Odkryj kluczowe informacje o CargoX (CXO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o CargoX (CXO) The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents! The CargoX Platform gives you the world’s easiest way to upload documents and provides the tools for their secure and instant transaction. What is new is that you can also transfer ownership of documents! Oficjalna strona internetowa: https://cargox.io/ Biała księga: https://cargox.io/CargoX-Whitepaper.pdf Kup CXO teraz! Tokenomika i analiza cenowa CargoX (CXO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla CargoX (CXO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.20M $ 26.20M $ 26.20M Całkowita podaż: $ 215.12M $ 215.12M $ 215.12M Podaż w obiegu: $ 167.16M $ 167.16M $ 167.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.72M $ 33.72M $ 33.72M Historyczne maksimum: $ 0.523279 $ 0.523279 $ 0.523279 Historyczne minimum: $ 0.00003988 $ 0.00003988 $ 0.00003988 Aktualna cena: $ 0.156858 $ 0.156858 $ 0.156858 Dowiedz się więcej o cenie CargoX (CXO) Tokenomika CargoX (CXO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki CargoX (CXO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CXO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CXO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCXO tokenomikę, poznaj cenę tokena CXOna żywo! Prognoza ceny CXO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CXO? Nasza strona z prognozami cen CXO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CXO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.