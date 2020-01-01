Poznaj tokenomikę Busy (BUSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Busy (BUSY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BUSY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Busy (BUSY) / Tokenomika / Tokenomika Busy (BUSY) Odkryj kluczowe informacje o Busy (BUSY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Busy (BUSY) Busy DAO is an engine for B2C/C2C platforms with cutting-edge blockchain technology, DeFi solutions, Utility Staking, and NFTs. Many new platforms can be built on the Busy DAO Engine as Blockchain Engine will be available to everyone who will see an advantage in it through Smart Contracts – fast, scalable, and without expensive fees based on BusyChain proof of stake. The project aims to create an ecosystem of global decentralized and exclusive platforms in the first-stage focused on the gig economy that will compete with the current centralized giants with exclusivity, offered quality of services, and benefits associated with decentralization. Oficjalna strona internetowa: https://busydao.io/ Biała księga: https://busydao.io/attachments/white-paper.pdf Kup BUSY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Busy (BUSY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Busy (BUSY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.93K $ 91.93K $ 91.93K Całkowita podaż: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M Podaż w obiegu: $ 255.00M $ 255.00M $ 255.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.93K $ 91.93K $ 91.93K Historyczne maksimum: $ 0.746078 $ 0.746078 $ 0.746078 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00036053 $ 0.00036053 $ 0.00036053 Dowiedz się więcej o cenie Busy (BUSY) Tokenomika Busy (BUSY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Busy (BUSY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BUSY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BUSY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBUSY tokenomikę, poznaj cenę tokena BUSYna żywo! Prognoza ceny BUSY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BUSY? Nasza strona z prognozami cen BUSY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BUSY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.